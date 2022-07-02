انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت : الفراخ مكمله نزول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت تراجعت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 39.52 جنيه، بتراجع 40 قرشا

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 51.62 جنيه، بتراجع 21 قرشا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 48.70 جنيه، بتراجع 9 قروش

أما عن أسعار البيض اليوم السبت فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 61.82 جنيه، بزيادة 1.98 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 62.60 جنيه، بتراجع 8 قروش.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 69.11 جنيه، بتراجع 25 قرشا