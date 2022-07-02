انت الان تتابع خبر أسعار الدولار اليوم السبت : الأخضر نام وشد اللحاف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدولار اليوم .. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022، في كثير من شركات الصرافة والبنوك وسط هدوء الطلب.

أسعار الدولار اليوم السبت في مختلف البنوك:

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، .

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه جنيه للبيع.

4- سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي:18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.