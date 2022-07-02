انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت : عيار 21 بقي 987 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض أسعار الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 ووهو الاكبر بيعا 987 جينه للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 673 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 846 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 987 جينها للجرام.

عيار 24 سجل 1128 جينها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجينه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7896 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم عالميًا:

وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1854 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه