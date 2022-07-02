صادرات النفط العراقية تسجل 3.373 مليون برميل يوميا في يونيو

دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 02:05 مساءً - العربية نت _ قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات البلاد من النفط في شهر يونيو بلغت 3.373 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان أمس الجمعة أن متوسط سعر البرميل بلغ نحو 113.70 دولار.

وأظهر مسح لرويترز، أمس الجمعة، أن أوبك لم تلتزم في يونيو بزيادة إنتاج النفط التي تعهدت بها بموجب اتفاق مع الحلفاء، إذ محت الانخفاضات غير الطوعية في ليبيا ونيجيريا أثر زيادات في الإمدادات من جانب السعودية ومنتجين كبار آخرين.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ضخت 28.52 مليون برميل يوميا في يونيو، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن إجمالي مايو المعدل.

وكانت أوبك تعتزم زيادة إنتاج يونيو بنحو 275 ألف برميل يوميا.

وبدأت أوبك+، التي تشمل دول أوبك وحلفاء آخرين من دول منتجة من خارج المنظمة بقيادة روسيا، في التراجع عن خفض للإنتاج تم تنفيذه في 2020 بسبب الجائحة، لكن الكثير من الدول تواجه صعوبات في تنفيذ ذلك. وتمسكت أوبك+ في اجتماع عقد أمس الخميس بالزيادة المقررة سلفا للإنتاج في أغسطس.

وجاء ثاني أكبر انخفاض من نيجيريا بمقدار 80 ألف برميل يوميا إذ حدت انقطاعات وأعمال صيانة من الإنتاج.

وقدرت أرقام رفينيتيف أن صادرات يونيو قلت بمقدار 100 ألف برميل يوميا على الأقل، كما شاركها في هذا التقدير مصدران آخران في المسح يرصدان التدفقات.

كما تراجع أيضا الإنتاج العراقي مع إشارة مصادر في المسح لتراجع الصادرات.