الاتحاد الأوروبي يعد خطة طوارئ للاستغناء عن الطاقة الروسية

دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 01:08 مساءً - روسيا اليوم _ تعهدت المفوضية الأوروبية بصياغة خطة طوارئ هذا الشهر تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين ، إن المبادرة ستعتمد على تحركات الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي الروسي، وستعطي دفعة على مستوى التكتل للتسريع بعملية تطوير الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ومن مدينة ليتوميسل التشيكية، التي احتفلت فيها ببداية فترة ستة أشهر تتولى خلالها براغ الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “نحن نعد خططا طارئة لأوروبا”.

وأضافت أن “أسعار الطاقة مرتفعة، والناس – محقون في ذلك- يتوقعون أن نفعل شيئا في هذا الشأن”.

وأوضحت أن خطة الطوارئ المقرر إجراؤها في منتصف يوليو تقريبا، ستركز على نقطتين رئيسيتين بما في ذلك وجود “فكرة واضحة”، عن مكان خفض إمدادات الطاقة الروسية وتطبيق ذلك “بطريقة ذكية”، بالإضافة للالتفاف حول دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ضغوطا في الإمدادات.

وتابعت فون دير لاين: “نحن بحاجة إلى خطة مشتركة جيدة لتدفق الطاقة، أو تدفق الغاز، حيث تشتد الحاجة إليها”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الخطة سيتم تطويرها بالتنسيق مع الحكومة التشيكية، التي سلط رئيس حكومتها الضوء على الضغوط السياسية في أنحاء الاتحاد الأوروبي للتحرك.