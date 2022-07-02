مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يعد خطة طوارئ للاستغناء عن الطاقة الروسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعد خطة طوارئ للاستغناء عن الطاقة الروسية من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 01:08 مساءً - روسيا اليوم _ تعهدت المفوضية الأوروبية بصياغة خطة طوارئ هذا الشهر تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية.

predco_adv_2021

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين ، إن المبادرة ستعتمد على تحركات الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي الروسي، وستعطي دفعة على مستوى التكتل للتسريع بعملية تطوير الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

Edita2021

ومن مدينة ليتوميسل التشيكية، التي احتفلت فيها ببداية فترة ستة أشهر تتولى خلالها براغ الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “نحن نعد خططا طارئة لأوروبا”.

وأضافت أن “أسعار الطاقة مرتفعة، والناس – محقون في ذلك- يتوقعون أن نفعل شيئا في هذا الشأن”.

HapiSalonWhite

وأوضحت أن خطة الطوارئ المقرر إجراؤها في منتصف يوليو تقريبا، ستركز على نقطتين رئيسيتين بما في ذلك وجود “فكرة واضحة”، عن مكان خفض إمدادات الطاقة الروسية وتطبيق ذلك “بطريقة ذكية”، بالإضافة للالتفاف حول دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ضغوطا في الإمدادات.

وتابعت فون دير لاين: “نحن بحاجة إلى خطة مشتركة جيدة لتدفق الطاقة، أو تدفق الغاز، حيث تشتد الحاجة إليها”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الخطة سيتم تطويرها بالتنسيق مع الحكومة التشيكية، التي سلط رئيس حكومتها الضوء على الضغوط السياسية في أنحاء الاتحاد الأوروبي للتحرك.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يعد خطة طوارئ للاستغناء عن الطاقة الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا