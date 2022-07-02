صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع بنسبة 43% في يونيو

دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 12:11 مساءً - _ قالت وزارة الزراعة الأوكرانية ، اليوم إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 43 في المائة على أساس سنوي إلى 1.41 مليون طن في يونيو، مما يسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بقطاع رئيسي من الاقتصاد بسبب الأزمة.

ومع ذلك أظهرت البيانات أن صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الضخمة التي تمت قبل التدخل العسكري الروسي في 24 فبراير.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الأزمة حيث تم إغلاق موانئها على البحر الأسود، الذي يمثل الطريق الرئيسي للشحن إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد 65 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بنحو 106 ملايين طن في عام 2021 ، بسبب خسارة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية وانخفاض المحصول.