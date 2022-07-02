أربع شركات طيران صينية تشتري 292 طائرة إيرباص مقابل 37 مليار…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ أعلنت أربع شركات طيران صينية اليوم الجمعة، أنها ستشتري ما مجموعه 292 طائرة إيرباص في صفقات بقيمة إجمالية ضخمة بلغت 37 مليار دولار.

وأعلنت شركة “تشاينا إيسترن” أنها وافقت على شراء مئة طائرة إيرباص من طراز “ايه 320 نيو”، فيما أعلنت شركة “تشاينا ساذرن” في اليوم نفسه أنها ستشتري 96 طائرة من الطراز نفسه.

من جهتها أكدت “إير تشاينا” وشركة “شينجن إيرلاينز” التابعة لها شراء ما مجموعه 96 طائرة “ايه 320 نيو”، وفق بيانين منفصلين.

وتأتي الطلبيات بعد سنة حافلة لإيرباص التي سجّلت في العام 2021 أرباحا قياسية إثر ركود استمر عامين من جراء الجائحة، ما يعطي الشركة أفضلية إضافية على منافستها الأمريكية بوينج.

وأكدت إيرباص طلبيات الشراء في بيان أشارت فيه إلى أن الصفقات تظهر “الزخم الإيجابي للتعافي والآفاق المزدهرة لسوق الطيران الصينية”. وقالت الشركة إن هذه الصفقات “جاءت تتويجا لمناقشات مطوّلة ومكثّفة جرت خلال فترة جائحة كوفيد الصعبة”.

في السنوات الأخيرة تضرّرت أعمال بوينغ في الصين التي تعد واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، على خلفية مشاكل الطراز 737 ماكس الذي منع من التحليق في البلاد بعد حادثتي تحطّم في العام 2019.

وفي نهاية المطاف سمحت السلطات الصينية لطائرات 737 ماكس بالتحليق مجددا العام الماضي بعد إدخال تعديلات على نظام الأمان في هذا الطراز.

وأعلنت “إير تشاينا” أن صفقة الشراء الأخيرة من شأنها أن “تحسن إلى أقصى حد هيكلية أسطولها وتعزز قدراتها على المدى الطويل”.