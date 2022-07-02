أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا 30%

دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في تركيا 30 بالمئة، ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية “نحو 328 دولارا”.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، الجمعة، أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارا من 1 يوليو الحالي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.