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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا 30% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 يوليو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في تركيا 30 بالمئة، ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية “نحو 328 دولارا”.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، الجمعة، أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارا من 1 يوليو الحالي.
وأشار الرئيس أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.
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