أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 983 جنيها

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 10:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية لليوم الرابع على التوالي، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1786 دولارا، بنسبة تراجع 1.2%، كما بلغت نسبة تراجع الذهب على مدار الأسبوع نحو 1.6%، ولك نتيجة قوة الدولار الذي يسجل أفضل أداء له منذ أكثر من 5 سنوات.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 983 جنيهًا، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

أضاف «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1124 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 843 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 656 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 7864 جنيهًا.

جدير بالذكر فقد سجلت أسعار الذهب أسوأ أداء لها بالاسواق العالمية خلال الربع الثاني من 2022 حيث تراجعت الأوقية بنسبة 96 دولارًا ، بعد أن لامست مستوى 1907 دولارات مع بداية شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأسعار محليًا بقيمة 306 جنيهات بعد أن لامس جرام عيار 21 مستوى 1300 جنيه خلال تعاملات شهر مايو وذلك بفعل أزمة الدولار بالسوق الموازية.