الحفاظ على البيئة حق اساسي من حقوق الانسان

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رياض - احمد صلاح - قال معاوية الردايدة وزير البيئة أن الحفاظ على البيئة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الحفاظ عليها ليس ترفاً.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة أن وضع البيئة في الأردن جيد.

واشار الردايدة إلى أن وزارة البيئة يتلخص دورها بوضع الاستراتيجيات والإشراف والرقابة، بينما الذراع التنفيذي هو وزارات أخرى، كالإدارة المحلية والأشغال والسياحة.

وطمأن الردايدة سكان العقبة على سلامة الهواء والماء، مشيرا إلى اجراء كوادر الوزارة فحوصات مخبرية مكثفة وقراءات متعددة في كافة مناطق العقبة حيث أظهرت أن وضع الهواء والماء طبيعي.

واشار إلى تشكيل لجنة تحقيق لبيان ما اذا كان الرصيف الذي وقع فيه حادث تسرب الغاز مسموح به مناولة الغاز .

وقال الردايدة أن نسبة استخدام الأردنيين لسيارات الكهرباء ارتفعت بنسبة 18 بالمئة، الأمر الذي يبشر بتحسن بيئي.

وتطرق الردايدة إلى بيئة التشريعات الحاضنة للعمل البيئي، لافتا إلى أن الوزارة تعول على وعي المواطنين و أن الهدف من تفعيل قانون النفايات ليست عقوبة المواطن وإنما توعيته بضرورة الحفاظ على البيئة .

وقال إن جهود الوزارة ركزت على شراء عدد كبير من الحاويات ونشرها في مختلف مناطق التنزه، كما عملت على استحداث مكبات نفايات جديدة ذات سوية عالية.