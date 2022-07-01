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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة تتجاوز 47 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 06:11 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية أمس الخميس، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ، استقطبت الصين استثمارات أجنبية بقيمة 47.68 مليار دولار لمشروعات رئيسية ذات تمويل أجنبي تصل القيمة الاستثمارية التعاقدية لكل منها 100 مليون دولار على الأقل، بزيادة 40.3 في المائة على أساس سنوي .
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وبحسب البيانات، فإن هذا المبلغ يمثل 54.3 في المائة من الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في أنحاء البلاد خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وذكرت شوه جويه تينغ، المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، أن مجموعة من الشركات العالمية سارعت لتوسيع أعمالها في الصين ، وهو ما يعبر عن ثقة راسخة في السوق الصينية والآفاق الطويلة الأجل لأعمالها في بكين.
وقالت إن الوزارة ستواصل حشد الدعم للمشروعات الرئيسية ذات التمويل الأجنبي، وتساعد على حل الصعوبات التي تواجهها الشركات.
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