انت الان تتابع خبر اسعار الذهب تنخفض عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية، خلال تداولات اليوم وسط ارتفاع الدولار، مقابل أغلب العملات الرئيسية وكسر المعدن النفيس حاجز 1800 دولار للأوقية، بحسب وول ستريت جورنال .

وذكر مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم أمس أن البنك المركزي قد يتجه نحو رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

كما صرح عضو البنك الفيدرالي "جون ويليامز" بأن الاقتصاد الأمريكي يمكنه تجنب الوقوع تحت براثن الركود.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 5:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5 بالمئةإلى 1797.5 دولار للأوقية، وتكبد المعدن الأصفر خسائر شهرية بنسبة 2.2 بالمئة وخسائر فصلية بنسبة 7.7 بالمئة لتبلغ خسائره منذ بداية العام وحتى الثلاثين من حزيران حوالي 1.6بالمئة.