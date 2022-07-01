طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتراجع إلى 231 ألفا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 03:11 مساءً - سي إن بي سي _ تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي مقارنة بالقراءة السابقة، مع استمرار الطلب القوي على العمالة مما ساعد على تدعيم الاقتصاد وسط رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس 30 يونيو ، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت لتسجل 231 ألف، بينما كانت قد سجلت في القراءة السابقة 233 ألف.الأمريكي

وكان التوقعات تُشير إلى أن يصل عدد الطلبات إلى 228 ألف في الأسبوع الأخير.