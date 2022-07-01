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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من الجزائر بعد ترؤسه اللجنة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 03:11 مساءً - دوت الخليج – عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى القاهرة بعد الزيارة التي أجراها إلى العاصمة الجزائرية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.
وكان الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، في وداع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار هواري بومدين، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيره الجزائري، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
كما شارك بصحبة الوزير الأول الجزائري في افتتاح المنتدى الاقتصادى المصري الجزائري المشترك.
وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.
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