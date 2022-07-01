انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 1 يوليو .. الحقي اشتري كرتونة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباينت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، والتي جاءت عند 60 جنيه و63 جنيه للطبق في المزرعة، حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وتختلف الأسعار حسب تكلفة النقل.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة بالأسواق:

فيما استقرت أسعار البيض عند 65 جنيه للطبق الأبيض، وجاءت أسعار البيض الأحمر عند 70 جنيه للطبق، وتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 65 جنيه و70 جنيه، حسب بيان الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم.

وسجلت أسعار البيض البلدي عند 70 جنيه للطبق، كما تراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 4 جنيه إلى 7 جنيه، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3 جنيه، ووصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيه

كما جاء سعر كيلو الدواجن ما بين 33 جنيه و34 جنيه، أما أسعار الدواجن البلدي جاءت ما بين 50 جنيه و53 جنيه، وتختلف الأسعار حسب المنطقة، حسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 90 جنيه و95 جنيه، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 38 جنيه و40 جنيه للكيلو، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيه للمستهلك، أما سعر صدور دجاج بالعظم 60 جنيه، وطبق أوراك عند نحو 45 جنيه للكيلو