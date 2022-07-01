انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الجمعة .. مستقرة بإجازة البنك الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، الموافق 1 يوليو 2022، في البنوك المصرية، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التعاملات والتداولات، وسجلت في البنك الأهلي حسب بيان البنك، وجاءت تلك الأسعار البيان الرسمي على النحو التالي.

أسعار العملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي:

سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري، عند 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 19.47 للشراء، 19.70جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 22.68 جنيه للشراء، 23.89 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، عند 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم أمام الجنيه المصري، عند 58.81 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.