انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 يوليو .. عيار 21 نازل يشرب من البحر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الموافق 1 يوليو 2022 انخفاض خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد تذبذبها الأيام الماضية في سوق الصاغة المصرية، ويبحث الكثير عن تلك الأسعار خلال التعاملات الصباحية والتي تكون غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري.

أسعار الذهب اليوم الجمعة بسوق الصاغة:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 1136 جنيه.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مبلغ 990 جنيه.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 849 جنيه.

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم عند نحو 7920 جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35216 جنيه.

وبينما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1136 جنيه ويكون بوزن 1000 جرام.

أما سعر أوقية الذهب عالميا فقد جاء عند 1795 دولار أمريكي.