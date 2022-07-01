انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 يوليو .. البلدي يوكل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 1 يوليو 2022 استقرار في الأسواق، كما جاء سعر الكيلو ما بين 33 جنيه و34 جنيه، أما أسعار الدواجن البلدي جاءت ما بين 50 جنيه و53 جنيه، وتختلف الأسعار حسب المنطقة، حسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق:

كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 90 جنيه و95 جنيه، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 38 جنيه و40 جنيه للكيلو، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيه للمستهلك، أما سعر صدور دجاج بالعظم 60 جنيه، وطبق أوراك عند نحو 45 جنيه للكيلو

فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم ما بين 4 جنيه و7 جنيه، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 55 جنيه إلى 65 جنيه للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 جنيه و65 جنيه للكيلو، حسب ما أعلنه رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد.