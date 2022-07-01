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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع 3% جراء عدم اليقين إزاء إنتاج أوبك+ المستقبلي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 02:05 مساءً - – هوت أسعار النفط أكثر من 3% يوم الخميس مع تأكيد مجموعة أوبك+ أنها لن تزيد إنتاج النفط في أغسطس إلا بقدر ما أعلنته سابقا على الرغم من شح الإمدادات العالمية، لكنها تركت السوق في حيرة بشأن حجم إنتاجها المستقبلي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 3.42 دولار أو 3% ليبلغ عند التسوية 109.03 دولار للبرميل. أما عقود أغسطس، التي ينقضي أجلها يوم الخميس، فانخفضت 1.45 دولار أو 1.25% لتبلغ عند التسوية 114.81 دولار للبرميل.
وتراجعت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي، فهوت 4.02 دولار أو 3.66% لتبلغ عند التسوية 105.76 دولار للبرميل.
واتفقت أوبك+ التي تتألف من دول منظمة أوبك ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، يوم الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات على مدى يومين. وتجنبت مناقشة السياسة الخاصة بسبتمبر وما بعده.
وسبق أن قررت أوبك+ زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس.
وساعدت العقوبات المفروضة على النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا على ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة مخاوف التضخم والركود.
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