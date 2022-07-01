انت الان تتابع خبر مؤشر بورصة قطر يلتقط أنفاسه.. ومكاسب تفوق الـ 6 مليار دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت بورصة قطر في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر حزيران ارتفاع قياسي، حيث حققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة للتداول في البورصة مكاسب قيمتها 24.3 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، وفق تقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم الجمعة عن بورصة قطر.

ووفقا للتقرير، فإن القيمة السوقية للأسهم القطرية، أغلقت عند 684 مليار ريال خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعا من 659.7 مليار مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وبلغت نسبة الارتفاع 3.6 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر البورصة تحول إلى الارتفاع بعد عدة جلسات متتالية من الانخفاض، وتمكن من التقاط أنفاسه خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر حزيران، ليغلق على ارتفاع بنسبة 3.73 بالمئة، ويضيف إلى رصيده نحو 438 نقطة، ليغلق عند مستوى 12191 نقطة، مقارنة بتعاملات الأسبوع قبل الماضي.

ولفت التقرير إلى أن قيمة تداولات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، بلغت 2.7 مليار ريال، من خلال تداول أكثر من 873 مليون سهم، نفذت من خلال إبرام 26.4 ألف صفقة.