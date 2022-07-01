انت الان تتابع خبر بعد ارتفاعه محليا.. تعرف على حجم انخفاض النفط عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط، الجمعة، العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2% إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة، وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم آب/ أغسطس 37 سنتا أو 0.4% إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار.

وانخفض الخامان بنحو 3% الخميس.

ووافق تكتل أوبك+ الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا على الالتزام بسياسة الإنتاج المطبقة بعد اجتماعات استمرت يومين، لكن التكتل تجنب مناقشة سياسة الإنتاج بدءا من أيلول/ سبتمبر وما بعده.

وكان أوبك+ قد قرر زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في تموز/ يوليو وآب/أغسطس في زيادة عن خطة سابقة بزيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

ويقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة إلى الشرق الأوسط في منتصف تموز/ يوليو تشمل زيارة السعودية، مما يسلط الضوء على سياسة الطاقة مع مواجهة الولايات المتحدة وبلدان أخرى زيادة في أسعار الوقود تتسبب في زيادة التضخم.

وقال بايدن الخميس إنه لن يمارس ضغوطا مباشرة على السعودية لزيادة إنتاج النفط بهدف الحد من ارتفاع الأسعار عندما يجتمع مع عاهل السعودية وولي العهد خلال زيارته.

وكشف استطلاع أجرته، الخميس، أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام مع سعي أوروبا ومناطق أخرى إلى الابتعاد عن إمدادات النفط والغاز الروسية، على الرغم من أن المخاوف الاقتصادية قد تبطئ زيادة الأسعار.