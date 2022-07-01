انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة : الفراخ نزلت أكثر من جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ارتفعت في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 49.92 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 51.83 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 48.79 جنيه، بزيادة 39 قرشًا

أما عن أسعار البيض اليوم الجمعة فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 59.84 جنيه، بزيادة 8.57 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 62.68 جنيه، بزيادة 2.14 جنيه.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 69.36 جنيه، بزيادة 3.83 جنيه