انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية اليوم الجمعة- الدنيار الكويتي شم نفسه على الجنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار العملات العربية ارتفعت اليوم الجمعة، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنية المصري، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار العملات العربية القادمة من البنك المصري أوضحت أن هناك استقرار في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 5.09 جنيه للشراء بزيادة قرش، فيما وصل سعر البيع و5.11 جنيه للبيع، أما باقي الأسعار فهي كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم :

4.99 جنيه للشراء

5.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم :

58.76 جنيه للشراء بزيادة قرش.

61.31 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع.

سعر الريال العماني اليوم :

47.08 جنيه للشراء.

48.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

26.05 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش

26.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار البحريني اليوم

48.39 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش.

49.84 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.

سعر الريال القطري اليوم:

4.80 جنيه للشراء

5.12 جنيه للبيع