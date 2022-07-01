مال وأعمال

إطلاق حملة ترويجية للسياحة في مصر خلال الصيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إطلاق حملة ترويجية للسياحة في مصر خلال الصيف من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءا من اليوم الخميس، حملة ترويجية تحت عنوان “اليوم في مصر ما بيخلصش”؛ وذلك للترويج السياحي لمصر خلال موسم الصيف، وذلك بالأخص في السوق العربية ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في مصر.

predco_adv_2021

ومن جانبه، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الحملة عبارة عن أفلام دعائية تلقي الضوء على المقاصد السياحية المصرية، وتبرز ما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، وأنماط ومنتجات سياحية مختلفة ومتعددة، بمشاركة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ومجموعة من مشاهير المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي.

Edita2021

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الحملة الترويجية تستهدف مختلف فئات المجتمع المصري والعربي، مع التركيز على الصورة الذهنية السياحية الجديدة لمصر وإبراز المقصد السياحي بهويته الشابة كمقصد نابض بالحياة يتميز بوجود العديد من الأنشطة التي يمكن للزائر ممارستها والاستمتاع بها.

وأوضح أن الحملة الترويجية تتسق مع الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر، والتي أعدتها الوزارة خلال عام 2021 مع تحالف دولي متخصص.

HapiSalonWhite

كما أشار إلى عرض الأفلام الدعائية للحملة على عدد من القنوات التليفزيونية بالأسواق العربية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في شهر أبريل الماضي حملة ترويجية تحت عنوان “إجازتك عندنا” على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر لموسم صيف 2022 في مصر والأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق حملة ترويجية للسياحة في مصر خلال الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

قد تقرأ أيضا