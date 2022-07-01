إطلاق حملة ترويجية للسياحة في مصر خلال الصيف

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءا من اليوم الخميس، حملة ترويجية تحت عنوان “اليوم في مصر ما بيخلصش”؛ وذلك للترويج السياحي لمصر خلال موسم الصيف، وذلك بالأخص في السوق العربية ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في مصر.

ومن جانبه، قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الحملة عبارة عن أفلام دعائية تلقي الضوء على المقاصد السياحية المصرية، وتبرز ما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، وأنماط ومنتجات سياحية مختلفة ومتعددة، بمشاركة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ومجموعة من مشاهير المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الحملة الترويجية تستهدف مختلف فئات المجتمع المصري والعربي، مع التركيز على الصورة الذهنية السياحية الجديدة لمصر وإبراز المقصد السياحي بهويته الشابة كمقصد نابض بالحياة يتميز بوجود العديد من الأنشطة التي يمكن للزائر ممارستها والاستمتاع بها.

وأوضح أن الحملة الترويجية تتسق مع الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر، والتي أعدتها الوزارة خلال عام 2021 مع تحالف دولي متخصص.

كما أشار إلى عرض الأفلام الدعائية للحملة على عدد من القنوات التليفزيونية بالأسواق العربية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في شهر أبريل الماضي حملة ترويجية تحت عنوان “إجازتك عندنا” على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر لموسم صيف 2022 في مصر والأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.