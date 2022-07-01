مال وأعمال

التضخم في أمريكا يحافظ على مستوى عال خلال مايو عند 6.3%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في أمريكا يحافظ على مستوى عال خلال مايو عند 6.3% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 يوليو 2022 12:11 صباحاً - أ ف ب – حافظ التضخم في الولايات المتحدة على مستوى عالٍ في مايو عند 6.3%، بينما تباطأ إنفاق الأسر، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم الذي نشرته وزارة التجارة الخميس والذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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وعلى مستوى شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 %، مقابل 0.2% في أبريل. ومع ذلك، يبقى المعدل أقل قليلاً من توقّعات المحلّلين (0.7%).

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وسجل مؤشر التضخم الآخر وهو مؤشر أسعار المستهلك CPI الذي نشرته وزارة العمل والمستخدم خصوصاً لحساب المعاشات التقاعدية، زيادة بنسبة 8.6%، مايو مدى عام واحد.

وتباطأ تطور إنفاق الأسر بأكثر من 0.2%، مقابل 0.6% في أبريل (انخفض بمقدار 0.3 نقطة) مع تأثّر المستهلكين بتداعيات الارتفاع التضخّمي وزيادة في الدخل لم تتغيّر عن الشهر السابق (أكثر من 0.5%، بارتفاع بمقدار 0.1 نقطة).

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وفي حال استمرار التباطؤ في إنفاق الأسر في يونيو، سيؤثر ذلك على الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني، علما أن الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي.

وانكمش الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة في الربع الاول أكثر بقليل مما جرى الاعلان عنه في البداية، متراجعاً بنسبة 1.6%، بمعدّل سنوي، الامر الذي يعود خصوصاً إلى مراجعة الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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