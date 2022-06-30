انت الان تتابع خبر لو الدنيا مزنقة معاك – احصل على قرض سيارة من البنك العقاري المصري العربي بـ 75 ألف دولار – الشروط والتفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم البنك العقاري المصري العربي العديد من المزايا والخدمات لجميع العملاء التابعين له في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية والتي من بيها الحصول علي قرض سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة

أكد البنك العقاري، أن العميل يمكنه الحصول علي قرض سيارة بالدولاء ولكن يشترط أن يكون موظفاً وأن يقوم بعمل تحويل لراتبه الشهري الذي يتقاضه على البنك.

وفي السطور التالية سوف نكشف تفاصيل قرض السيارة من البنك العقاري المصري العربي:

قيمة القرض :

تصل قيمة قرض السيارة من البنك إلي 3 مليون جنيه أو بقيمة 70 ألف دولار أمريكي

الفئات التي ينطبق عليها القرض :

الموظفين العسكريين والمدنيين وموظفي المؤسسات شبه الحكومية، وكذلك موظفي القطاع الخاص ذوي الرواتب المحولة للبنك

شروط عامة للحصول علي قرض سيارة من البنك العقاري المصري العربي:

1- ألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنة

2- ألا يزيد العمر الإنتاجي للسيارة المستعملة عن 4 سنوات بعد فحصها

3- ألا تتجاوز نسبة الخصم 50% من صافي الدخل الشهري

4- رهن السيارة لصالح البنك، وتأمينها تأمينا شاملا، وتوجيه بوليصة التأمين لصالح البنك

مزايا الحصول علي قرض سيارة من بنك البنك العقاري المصري العربي:

1-تأمين الحياة على نفقة البنك

2- تمويل بنسبة تصل 100% من قيمة السيارة

3- فترة سداد تصل إلى 84 شهرا.

الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض السيارة :

1- طلب خطي من مقدم الطلب يتم تقديمة للبنك العقاري المصري العربي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- التوقيع على نموذج تفويض بالاستعلام.

3- شهادة مفردات مرتب من جهة العمل.

4- تقرير لفحص السيارة المستعملة يتم تقديمها للبنك.

5- عرض شراء سيارة من معرض.

6- صورة عن رخصة السيارة، أو الأوراق الجمركية للسيارة.

7- كشف حساب للراتب لآخر 6 أشهر.