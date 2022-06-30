انت الان تتابع خبر عمولات السحب من الـ ATM وتحويلات محافظ المحمول.. هيبدأ تنفيذها بكرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام البنك المركزي بإصدار قرار أمس الأربعاء بعودة تطبيق عمولات على معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الـ ATM لكل مستخدمي ماكينات البنوك الأخرى، وأيضاً التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول بدءاً من الساعات الأولي من غداً الجمعة الأول من يوليو لـ 31 يوليو 2022 بعد إعفاءات وصلت لـ 27 شهر متواصل.

إيقاف رسوم السحب من الصراف الآلي في مارس 2020

وأوقف البنك المركزي سابقاً الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية طوال 27 شهراً منذ مارس 2020، وشملت الفترة على مد القرار 5 مرات وهو انتهي يوم 30 يونيو 2022، وهذا يأتي بعد قرار عودة العمولات بدءاً من غداً على العديد من الخدمات.

عمولات السحب من الـ ATM وتحويلات محافظ المحمول

وحرص المركزي على التشديد على جميع البنوك بالالتزام بالسياسة التسعيرية المنضبطة وبالحد الأقصى المقرر للمعاملة الواحدة، وذلك عند خصم العمولة على العميل سواء السحب النقدي من الماكينة أو التحويلات الخاصة بالمحافظ الذكية، وأيضاً لا يجوز لأي بنك تخطي الحد الأقصى المعل عنه أثناء الفترة من 1 يوليو لـ 31 ديسمبر 2022.