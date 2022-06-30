انت الان تتابع خبر سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية التعاملات اليوم الخميس: نزل 11 جنيه مرة واحدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية التعاملات اليوم الخميس، الموافق 30 يونيو 2022، بشكل مفاجئ ودون مقدمات بمقدار 11 جنيهاً مرة واحدة، حيث تراجع سعر الجرام من 1004 جنيهاً في بداية التعاملت اليوم إلي أنه وصل الآن إلي 993 جنيها.

تسود السوق المحلي للذهب وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في نهاية التعاملات: