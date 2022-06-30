الطيران: 11 مطارا مصريا نجحوا في تجديد شهادة الاعتماد الصحي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج – نجح مطارا طابا ومرسى مطروح الدوليين في تجديد اعتماد شهادة السفر الصحي والآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل المجلس الدولي للمطارات (ACI).

وأصبح إجمالي المطارات المصرية الحاصلة على هذه الشهادة 11 مطارا، هي مطارات: القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، بالإضافة لمطاري طابا ومرسى مطروح، لتكون مصر أول دولة إفريقية تنجح للعام الثاني على التوالي في تجديد اعتماد شهادة المجلس الدولي للمطارات.

وهنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، جميع العاملين بالمطارات المصرية التي نجحت في تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات.

وأكد أن حصول 11 مطارا على شهادة الاعتماد الصحي وتجديدها يعد “نجاحا كبيرا على المستوى الدولي والإقليمي، ويؤكد مدى حرص وزارة الطيران المدني على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ويعزز الثقة في منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي يتم تنفيذها بدقة وفق إرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين”.

وأكد وزير الطيران أهمية جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستمرار الإجراءات الوقائية فى جميع المطارات والمنشآت الحيوية بالقطاع بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمسافرين عبر المطارات المصرية وبما يسهم في تدفق الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، ويزيد من مكانة مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي.

ومصر من أوائل الدول التى كان لها السبق بالمشاركة في برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) منذ انطلاقه، والذى يمنح المطارات تقييما يؤكد مدى توافق تدابيرها الصحية مع الإرشادات الدولية.