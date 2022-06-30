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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نوفاك: وضع سقف لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 09:11 مساءً - – نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الخميس إن محاولات وضع سقف لسعر النفط الروسي قد تؤدي إلى “خلل” في السوق وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتأتي تعليقاته بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء على دراسة “جدوى وضع حدود مؤقتة لأسعار واردات” الوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط، وتكليف الوزراء بتقييم الاقتراح على وجه السرعة.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز يوم الخميس إن ألمانيا وحكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي تتوخى الحذر بشأن هذه المقترحات التي تتضمن فرض حظر على نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سعر معين.
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