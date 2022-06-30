انت الان تتابع خبر التفاصيل الكاملة لـ رفع أسعار المشتقات النفطية (بنزين ديزل وكاز) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر تموز بمقدار 35 فلسا للتر، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا للتر، استناداً إلى توجيهات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي.

وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس، الموافق 30 حزيران اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 تموز القادم).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار الماضي وتبين للجنة وجود ارتفاع ملحوظ وبنسب مختلفة على الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية (بنزين بأنواعه والديزل والكاز).

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر تموز 955 فلس/لتر بدلاً من 920 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1240 فلس/لتر بدلا من 1180 فلس/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 720 فلس/لتر بدلاً من 685 فلس/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت في شهر حزيران الحالي ارتفع إلى 123.9دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر أيار الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي (10%).