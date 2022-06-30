أسعار الذهب تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 993 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 07:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب تراجعها بالسوقين المحلية والعالمية، بفعل صعود الدولار، ليسجل الذهب أسوأ أداء له خلال الربع الثاني من العام الجاري منذ أوائل 2021.

وخسر الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 4 جنيهات جديدة، ليسجل عيار 21 مستوى 993 جنيها.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة » الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأوقية تراجعت أيضا لمستوى 1811 دولارًا.

وأشار إلى أن أسعار الذهب سجلت أسوأ أداء لها بالسوق العالمية خلال الربع الثاني من 2022 حيث تراجعت الأوقية بنسبة 96 دولارًا ، بعد أن لامست مستوى 1907 دولارات مع بداية شهر مايو الماضي.

في حين تراجعت الأسعار محليًا بقيمة 306 جنيهات بعد أن لامس جرام عيار 21 مستوى 1300 جنيه خلال تعاملات شهر مايو وذلك بفعل أزمة الدولار بالسوق الموازية.

ويقترب الدولار من تسجيل أفضل أداء فصلي منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وأوضح «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1135 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 851 جنيهًا، وحقق عيار 14 قيمة 662 جنيهًا، وتداول الجنيه الذهب عند 7944 جنيهًا.