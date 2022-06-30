أسعار الذهب تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 993 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل تراجعها وعيار 21 يسجل 993 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 07:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب تراجعها بالسوقين المحلية والعالمية، بفعل صعود الدولار، ليسجل الذهب أسوأ أداء له خلال الربع الثاني من العام الجاري منذ أوائل 2021.
وخسر الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 4 جنيهات جديدة، ليسجل عيار 21 مستوى 993 جنيها.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة » الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأوقية تراجعت أيضا لمستوى 1811 دولارًا.
وأشار إلى أن أسعار الذهب سجلت أسوأ أداء لها بالسوق العالمية خلال الربع الثاني من 2022 حيث تراجعت الأوقية بنسبة 96 دولارًا ، بعد أن لامست مستوى 1907 دولارات مع بداية شهر مايو الماضي.
في حين تراجعت الأسعار محليًا بقيمة 306 جنيهات بعد أن لامس جرام عيار 21 مستوى 1300 جنيه خلال تعاملات شهر مايو وذلك بفعل أزمة الدولار بالسوق الموازية.
ويقترب الدولار من تسجيل أفضل أداء فصلي منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وأوضح «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1135 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 851 جنيهًا، وحقق عيار 14 قيمة 662 جنيهًا، وتداول الجنيه الذهب عند 7944 جنيهًا.
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