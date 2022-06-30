انت الان تتابع خبر بـ 1000 جنيه هتفتح حساب توفير من التعمير والإسكان .. وهتأخذ قرض بضمانه كمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك التعمير والإسكان، عن طرح خدمة حساب توفير لكل امرأة مصرية، باسم حساب توفير ادخار مصرية، وتكون الفائدة بعائد يومي تصاعدي يضاف على رصيد الحساب، والحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

فتح حساب توفير من التعمير والإسكان:

وقال بنك التعمير والإسكان، إنه يمكن لصاحب الحساب التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي، وإيداع الأموال دون التوجه إلى فرع البنك، ويمكنه الاقتراض بضمان الحساب حتى 90% من قيمته.

كما إنه يتم توفير بطاقة الخصم المباشر بدون مصاريف إدارية لأول مرة مجانا، وللحصول على حساب التوفير يتم تقديم صورة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب المقيمين، وأوراق مرافق منها فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه أو فاتورة تليفون.

فيما يتم إرفاق مستند إثبات جهة العمل، وموجه إلى بنك التعمير والإسكان، أو إرفاق البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، ونموذج التوقيعات الخاص براغب الحصول على حساب التوفير.