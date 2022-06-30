انت الان تتابع خبر أسعار الفضة اليوم 30 يونيو .. تتراجع عالميا بسبب الفائدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الفضة اليوم، الخميس الموافق 30 يونيو 2022، بحوالي 20 دولار للأوقية الذهبية، وجاء ذلك الانخفاض على المستوى العالمي بسبب سعر الفائدة التي ترتبط بينهم علاقة عكسية.

أسعار الفضة اليوم تنخفض بسبب الفائدة:

ويذكر إن الفضة وصلت لأعلى مستوى لها عند 49.51 دولار أمريكي للأوقية في عام 2011، كما انه من المتوقع تداول الفضة عند 20.72 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية.

وذلك وسط توقعات بأن يتم التداول عند مستوى 19.58 دولار أمريكي للأوقية في خلال عام، فيما جدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عزمهم على مواجهة التضخم، ووضعوا التوقعات برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في يوليو.