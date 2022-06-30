انت الان تتابع خبر بعد الأرتفاع.. انخفاض اسعار الذهب محليا وهذا سعر الغرام على الميزان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت اسعار بيع الذهب في السوق المحلي الخميس، 30 قرشا، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، عند 37.00 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.50 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 43.50 و 33.00 دينار على التوالي.