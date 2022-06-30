انت الان تتابع خبر البندورة 7 قروش للكيلو.. تعرف على أسعار الخضار محلياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2873 طنا، منها 2108 أطنان خضار، و602 طن فواكه و161 طنا من الورقيات.

ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق بحسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت أسعار أبرز الأصناف، كالتالي:

الباذنجان الأسود العجمي تراوح سعره بين 7 إلى 15 قرشا

البصل الناشف بين 15 إلى 25 قرشا

البطاطا بين 20 إلى 35 قرشا

البندورة بين 7 إلى 15 قرشا

الجزر بين 15 إلى 25 قرشا

الخيار بين 15 إلى 35 قرشا

الزهرة بين 15 إلى 25 قرشا

الكوسا بين 30 إلى 50 قرشا

الليمون بين 40 إلى 60 قرشا

الموز البلدي بين 50 إلى 70 قرشا