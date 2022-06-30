انت الان تتابع خبر عاجل.. اسعار لحوم عيد الاضحى بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.. على قد الأيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإعلان عن زيادة الضخ اليومي لجميع أنواع اللحوم السودانية الطازجى في كل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي التي تنتشر في كل المحافظات، وذلك بمعدل يصل لـ 120 طن لحوم، وهذا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ضخ اللحوم يومياً لمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

وأضاف وزير التموين في بيان رسمي صادر عن الوزارة إلى أنه يوجد هناك زيادة في عملية الضخ اليومية لجميع انواع اللحوم البرازيلية المجمدة، وتصل لـ 40 طن في عيد الاضحى المبارك، والتأكيد على وجود حوالي 30 ألف رأس ماشية سودانية في المحاجر المصرية جاهزة إلى الذبح أثناء الأيام القليلة، وتحرص الوزارة على تقديم كل أنواع اللحوم وبأسعار مخفضة طوال أيام العيد في منافذها بكل المحافظات.

اسعار لحوم عيد الاضحى بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

– سعر الكيلو جرام من اللحم الضاني الطازج 130 جنيهاً.

– سعر الكيلو جرام من اللحوم السودانية الطازجة 120 جنيهاً.

– سعر الكيلو من اللحم البلدي الطازج 120 جنيهاً.

– سعر الكيلو اللحوم المفروم البلدي الطازج 120 جنيهاً.

– سعر كيلو اللحم الشرائح من البلدي الطازج 120 جنيهاً.

– سعر الكيلو من البوفتيك البلدي الطازج 120 جنيهاً.

– سعر الكيلو من الكبدة البلدى الطازجة 120 جنيهاً.

السعر في المجمعات الاستهلاكية:

– سعر الكيلو جرام من اللحم الضأن المجمد، 75 جنيهاً.

– سعر كيلو اللحم البرازيلي المفروم المجمد 90 جنيهاً.

– سعر الكيلو من اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهاً.