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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز التجارة الخارجية في تركيا يرتفع 155% خلال مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 03:11 مساءً - – أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، أن عجز التجارة الخارجية ارتفع 155.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.61 مليار دولار في مايو، مع زيادة في الواردات بنسبة 43.5 بالمئة.
وأوضحت البيانات أن الواردات بلغت 29.59 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 15.3 بالمئة إلى 18.98 مليار دولار.
وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفع بنسبة 136 بالمئة إلى 43.21 مليار دولار.
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