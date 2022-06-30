أسعار الاضحية 2022 .. الواقف اقل من 65

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رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قائلا إنه تم فتح باب حجز الأضاحي منذ أسبوعين، حيث تبدأ الأسعار من 64 جنيه لرؤوس الجاموس، و70 جنيه لرؤوس الأبقار، و75 جنيها للضأن.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الأربعاء، إنه كان هناك إقبال كبير من المواطنين على حجز أضاحي وزارة الزراعة، وسيبدأ التسليم اعتبارا من أول يوليو وفقا لرغبات الحاجزين.

أسعار الاضحية 2022

وأضاف محمد القرش، أن وزارة الزراعة لا تتولى وحدها البيع لكل المواطنين، حيث هناك شوادر خاصة، فضلا على أن الوزارة تقوم بمراقبة كل منافذ البيع للتأكد من جودة وسلامة المنتج، كما يتم اطلاق حملات تفتيشية على محلات بيع اللحوم.