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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينمو 8.7% في الربع الأول من 2022 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 01:08 مساءً - – نما الاقتصاد البريطاني كما كان متوقعا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 وهي فترة لم يشعر فيها المواطنون بآثار ارتفاع التضخم الذي يهدد الآن بالتسبب في ركود.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.
وكان تقدير أولي سابق لمكتب الإحصاءات قد توقع نمو الاقتصاد البريطاني في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 0.8 يالمئة. ولم يكن اقتصاديون استطلعت آراءهم يتوقعون تعديل ذلك التوقع في البيان الصادر يوم الخميس.
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