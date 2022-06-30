انت الان تتابع خبر شهادة الاختيار من بنك مصر ضرب نار.. كل التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم شروط ومميزات شهادة الاختيار من بنك مصر، حيث تصدر شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر للأفراد الطبيعيين فقط

– مدة شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من 5 سنوات إلى 10 سنوات

– القيمة الاسمية لشهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر:

تبلغ القيمة الاسمية لشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة، ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية او من خلال الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

شهادة الاختيار من بنك مصر

– معدل عائد على شهادالاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر

توفر شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي من بنك مصر عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.