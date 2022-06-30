انت الان تتابع خبر عاجل| سعر الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما.. ” صدمة جديدة للمواطنين” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقترب سعر الدولار الأمريكي، من أعلى مستوياته في 20 عاما ليصدم المواطنين مجددًا، حيث تداول مؤشر الدولار حول 105 نقاط في سلة العملات، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30-6-2022، ليحوم بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا عند 105.79، الذي تم الوصول إليه منتصف يونيو الحالي.

من جانبه، قال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حديثه بمؤتمر البنك المركزي الأوروبي، إنه من المهم خفض التضخم، حتى لو كان ذلك يعني ألمًا اقتصاديًا، وذلك تزامنًا مع صعود الدولار بشكل كبير يوما بعد يوم وما يؤكد بقوة ارتفاع الدولار مجددًا قريبًا.

وعلى نفس السياق أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، أنها ستدافع عن زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو المقبل إذا ظلت الظروف الاقتصادية كما هي.

كان قد وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 105.20 بنهاية هذا الربع الثاني من العام الجاري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري

وارتفع سعر الدولار اليوم ليسجل في بنكي مصر والأهلي أكبر بنكين حكوميين سجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقارنة بأمس حيث سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.