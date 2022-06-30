انت الان تتابع خبر عاجل| حديد عز تخفض سعر الطن 500 جنيه للمرة الثالثة.. “إلحق اشتري دلوقتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للمرة الثالثة على التوالي، تعلن شركة حديد عز، عن خفض أسعار حديد التسليح بمبلغ 500 جنيه، ليكون إجمالي الخفض حتى الآن 2330 جنيهًا، في شهرين فقط، في إطار المساهمة والمساندة للمواطنين، وبعد انخفاض أسعار الحديد عالمين وفي مواجهة الركود الحادث حاليًا في حركة البيع والشراء.

حديد عز

حيث أعلنت شركة حديد عز عن خفض السعر ليكون سعر طن حديد التسليم 17,670 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، تماشياً مع الاتجاهات العالمية لأسعار الصلب.

حديد عز يخفض الأسعار للمرة الثالثة.

بدأت شركة حديد عز في تخفيض أسعارها في 26 أبريل الماضي بمقدار 830 جنيها والثاني بقيمة 1000 جنيه في 22 مايو، وكان الخفض الثالث اليوم بمقدار 500 جنيه.