انت الان تتابع خبر مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022.. ياترى قبل العيد وألا بعده؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى العاملون بالجهاز الإداري للدولة، لمعرفة مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويتساءلون عن أمكانية الصرف قبل العيد أم بعد، وهو ما وضحته وزارة المالية.

مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، مواعيد صرف مرتبات يوليو2022

صرف المرتبات بعد العيد

من جهتها كشف وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2022 المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة، يوم 24 يوليو المقبل، وهذا يعني بدء الصرف بعد عيد الأضحى المبارك.

وبينت المالية، أنه يبدأ صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 26 يوليو المقبل، وتحديد أيام 26 و27 و31 يوليو، لتكون لجميع الوزارات والجهات الأخرى.