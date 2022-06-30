انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 30 يونيو.. “يا نهار أبيض الحديد زاد 965 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم، الخميس 30 يونيو 2022، ارتفاع كبير مقارنة بأسعار أمس وأول أمس، حيث ارتفع الحديد قرابة 1000 جنيه، وزاد سعر الأسمنت لأكثر من 100 جنيه، وذلك خلال تعاملات اليوم الصباحية.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17768 جنيهًا، بزيادة 108 جنيهات.

سعر حديد عز للطن: 17373 جنيهًا، بزيادة 965 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1459 جنيهًا، بزيادة 89 جنيهًا.

أسعار الحديد 28 فبراير الماضي

سعر الحديد الاستثماري للطن: 15200 جنيه.

سعر حديد عز للطن: 1500 جنيه.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.