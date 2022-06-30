انت الان تتابع خبر أسعار السمك البلطي في مصر اليوم.. “مفاجأة كبيرة الكيلو انخفض 13 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار السمك البلطي في مصر اليوم الخميس 30 يونيو 2022، تراجع كبي، ومفاجأة كبيرة للمواطنين، حيث انخفض السعر 13 جنيهًا فعند شراء المواطن 2 كيلو بلطي، بواقع انخفاض 6 جنيهات ونصف الجنيه عن أسعار أمس، إذ يبدأ البلطي من 27 جنيهًا حتى 48 جنيها، في حين أنه كان يبدأ من سعر 33.5 جنيه، وذلك تزامنًا مع بحث المواطنين عن أسعار الأسماك بمختلف أصنافها.

أسعار السمك البلطي في مصر اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم الخميس 30 يونيو الجاري.

سعر السمك البلطي اليوم

سجل سعر السمك البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

سجل سعر البلطى الفيليه 30 إلى 160 جنيها.

سعر البلطي مقاس 1 ما بين 27 إلى 48 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي مقاس 2 من 25 إلى 29 جنيها.

سعر البلطي الصغير يبدأ من 20 جنيهًا.

سجل البلطي قشر البياض 65 إلى 125 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سجل الثعابين من 50 إلى 250 جنيها.

سعر البوري سجل 70 جنيهًا.

سعر القراميط 10 جنيهات حتى 27 جنيهًا.

سجل سعر الجمبري الوسط 142 جنيهًا.

سعر البياض الوسط وصل إلى 61 جنيهًا للكيلو.

سعر البوري يسجل 84 جنيهًا.

سعر الجمبري الصغير في الكيلو 98 جنيهًا.

سعر الماكريل المُجمد في الكيلو 46 جنيهًا.

سعر سمك موسى يسجل 125 جنيهًا.