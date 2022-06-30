- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في السعودية يتراجع إلى 10.1% الربع الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 12:11 مساءً - سي ان بي سي _ تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 10.1% خلال الربع الأول من العام 2022، من 11% في الربع الرابع من العام 2021، و 11.7% في الربع المناظر من العام الماضي.
هذا وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.4% ليصل إلى 50.1%، كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021 ليصل إلى 45.1%.
وبالمقارنة بالعام الماضي تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين، حيث ارتفع معدل المشاركة 0.6%، ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 1.3%، وبانخفاض معدل البطالة 1.6%.
هذا وانخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة “للسعوديين وغير السعوديين” بمقدار 0.9% ليبلغ 6% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5% مقارنة بالعام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل البطالة في السعودية يتراجع إلى 10.1% الربع الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.