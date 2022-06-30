انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 30 يونيو.. شوف وصلت لكام بعض تخفيضات التموين” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد أسعار اللحوم اليوم الخميس 30 يونيو 2022، هي الشغل الشاغل لدى غالبية المواطنين، بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك وموسم الأضاحي، وزاد البحث عن السعر بعد إعلان وزارة التموين عن تخفيضات كبيرة عبر منافذها، ما بين خفض في السعر قائم أو اللحوم بالكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ومنافذ وزارة التموين:

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا حتى 100 جنيه.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.