انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 30 يونيو.. “البصل ببلاش والفاكهة فرحت حبايبها” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم الخميس 30 يونيو 2022 تراجعًا طفيفًا في الأسعار إلى جانب استقرار أسعار الفاكهة مع بداية التعاملات، وسط ارتياح كبير من جانب الموطنين، خاصة أن الأسعار في التراجع منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والملوخية، والباذنجان البلدي، وبالنسبة لأسعار الفاكهة، تراجع سعر العنب والخوخ والبطيخ والتفاح.

أسعار الخضار اليوم

دوت الخليج، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار اليوم، وما وصلت إليه أسعار الفاكهة اليوم الخميس:

أسعار الخضار

الطماطم بين 1.5 جنيه و2.7 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل يبدأ من جنيه و2.25 جنيه.

الخيار الصوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5.5 جنيهات.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

المانجو السكري بين 15 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

التفاح المصري بين 4 و8 جنيهات.

الكنتالوب بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 12و و14 جنيها.

الموز بين 7 إلى 10 جنيهات.

الخوخ بـ 8 جنيهات.