انت الان تتابع خبر ارتفاع جنوني في سعر كرتونة البيض اليوم الخميس.. “البلدي نار والأحمر ولعّ” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 30-6-2022، ارتفاع جنوني مع بداية التعاملات، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر لتصل إلى 62 جنيها في المزرعة، ووصل سعر البيض البلدي إلى 70 جنيهًا في المزرعة، وذلك مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، لتسجل ارتفاع ما بين 4 إلى 7 جنيهات في الكرتونة الواحدة.

سعر كرتونة البيض

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الخميس 30 يونيو 2022 في المزرعة ولدى التجار

سعر البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر الكبير لـ 62 جنيهًا.

– كرتونة البيض الأحمر الوَسَط بـ 58 جنيه، يباع بسعر 65 جنيهاً للمستهلك.

سعر الـ 30 بيضة البلدي يصل إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

وتباع كرتونة البيض في الأسواق بين 68 و70 جنيهًا، باختلاف أنواعه سواء أبيض أو أحمر.